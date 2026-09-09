Цифровые сервисы липчан могут претендовать на национальную премию

Открыт прием заявок на соискание национальной премии Российской Федерации в области информационных технологий «Цифровые решения». Она направлена на поощрение отечественных ИТ-проектов, способствующих развитию цифровой экономики, технологического лидерства и цифрового суверенитета страны. Второй сезон премии пройдет в рамках ежегодного ИТ-форума «Цифровые решения», который состоится с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Липчане могут подать заявку на соискание премии до 22 сентября включительно на сайте форумцифровыерешения.рф. К участию в премии приглашаются проекты любого масштаба — от стартапов до решений крупнейших российских компаний, — эффективность которых подтверждена измеримыми результатами. Номинации: «Лучшее решение в сфере цифровой безопасности», «Лучшее индустриальное ПО», «Лучшее пользовательское ПО», «Лучшее мобильное приложение для бизнеса», «Лучшее мобильное приложение для граждан», «Лучшая цифровая платформа», «Инновация в телекоме», «Лучший ИИ-сервис для бизнеса», «Лучший ИИ-сервис для государства», «Лучший ИИ-агент», «Лучший облачный сервис», «Лучшее решение для подготовки кадров», «Лучший цифровой государственный сервис», «Инновация в сфере цифровой инфраструктуры».

Заявки участников рассмотрит Экспертный совет премии, который объединяет представителей Правительства Российской Федерации, Минцифры России, профильных федеральных органов власти, крупнейших российских ИТ-компаний. Проекты будут оцениваться по единым критериям, включая масштаб внедрения, значимость для отрасли, инновационность, сложность реализации и подтвержденные результаты. Это позволит обеспечить прозрачную и объективную процедуру отбора. Торжественная церемония награждения победителей состоится в дни проведения ИТ-форума «Цифровые решения».

Первый сезон премии «Цифровые решения» в 2025 году получил широкий отклик в профессиональном сообществе: на конкурс поступило 1277 заявок от 857 компаний со всей страны. По итогам экспертной оценки был сформирован шорт-лист из 160 проектов в восьми номинациях.

Ежегодный ИТ-форум «Цифровые решения» объединяет представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. В центре внимания — цифровая инфраструктура, платформенные решения, искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы. Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства. Мероприятие организует Минцифры России при поддержке Правительства России и национального проекта «Экономика данных». Оператор проекта — АНО «Национальные приоритеты», оператор деловой программы форума — АНО «Цифровая экономика».

«У Липецкой области солидный кадровый резерв ИТ-специалистов, которые создают цифровые продукты на пользу обществу и экономике. Многие липецкие сервисы получили высокую оценку на федеральном уровне», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.