Цифровые технологии помогают в решении проблем жителей Липецкой области

Центр управления регионом мониторит и анализирует комментарии и вопросы, которые появляются в группах и аккаунтах исполнительных органов власти и муниципалитетов популярных соцсетях (ВК, Инстаграм, Одноклассники), а также те сообщения, которые жители пишут на портал «Развиваем Липецкую область вместе!» (https://artamonovigor.ru/).

За первый месяц осени в соцсетях появилось более 2350 сообщений о проблемах. Самыми активными и здесь оказались жители Липецка (1402), за ними следуют ельчане (452), жители Усманского района (77) , Грязей (55) и Лебедяни (41). Их волновали выплаты социальных пособий, качество питания в школах, ремонт дорог, проблемы в сфере здравоохранения, благоустройство, ЖКХ.

На портал «Развиваем Липецкую область вместе!» с начала сентября поступило 787 обращений. Основными темами месяца стали: качество оказания электронных услуг в сфере ЖКХ, антисанитарное состояние многоквартирных домов, недовольство качеством сотовой связи, невозможность попасть к врачу или пройти плановое лечение, подключение газоснабжения дома и многие другие вопросы. Чаще всего обращения писали жители областного центра (более 500), Ельца(53), Липецкого района (39), Добринского района (25) и Грязей (24).

В работу ЦУРом принимаются все насущные проблемы. Жители одного из домов по улице Циолковского в Липецке жаловались на затопление подвала, сырость в подъезде и неприятный запах из-за порыва канализационной трубы. После проверки ГЖИ, управляющая компания провела замену аварийного участка канализации.

В одном из дворов Липецка сломалась металлическая труба игрового комплекса на площадке. Жители двора разместили в соцсетях фотографии поломки, высказав мнение, что рваные края железа могут представлять опасность для детей. После прочтения сообщения, была инициирована проверка площадки Госжилинспекцией Липецкой области. Представители управляющей компании оперативно отремонтировали отломившийся кусок спирали. Площадка вновь стала функциональной и безопасной.

Жители села Елецкая Лозовка Хлевенского района разместили в одной из популярных соцсетей фотографии дороги на улице Угольник. При мониторинге ЦУР направил этот вопрос для решения специалистам администрации Хлевенского района, которые проведя анализ количества жителей, запланировали ремонт этого участка. В начале сентября улицу Угольник отсыпали щебнем.