Квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и роботы – все это в ближайшее время появится в сельских школах Липецкой области. До конца года в рамках нацпроекта «Образование» в регионе откроются 27 центров технического и естественно-научного развития детей «Точка роста», оборудованных по последнему слову техники. В центрах школьники будут изучать технологию, математику, информатику, ОБЖ.

«Мы заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения области успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Сейчас ремонтные работы идут в школах Грязинского, Добринского и Липецкого районов. В школе села Гнилуша Задонского района уже проведены демонтажные работы. В ближайшие несколько недель специалистам предстоит смонтировать новую электропроводку, провести эстетический ремонт потолка и стен с применением современных материалов. В целом на ремонт помещений планируется израсходовать около 800 тысяч рублей, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

До конца августа практически во все центры будет поставлена мебель и оборудование для оснащения кабинетов. Чтобы преподавать в «Точках роста», педагоги школ проходят специальное обучение. «Мы даже мечтать не могли о таком. «Точка роста» – это уже совершенно другой уровень преподавания, другой формат работы по программам дополнительного образования. Не только ученики, но и учителя с нетерпением ждут открытия центра», – рассказал директор школы села Гнилуша Алексей Лысых.