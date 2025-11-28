Цифровые удостоверения пенсионеров ввело в обращение Отделение СФР по Липецкой области

Отделение СФР по Липецкой области ввело в обращение цифровые удостоверения пенсионеров. Для их получения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений, QR-код уже сформирован автоматически и доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Электронный документ стал полноценной альтернативой привычному пластиковому удостоверению и поможет пенсионерам легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях.

Пластиковые пенсионные удостоверения или удостоверения в бумажном виде остаются у пенсионеров, считаются действительными и не требуют замены. В Липецком Соцфонде уточнили, что тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код сформируют автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Цифровые сервисы призваны сделать жизнь липчан удобнее, а получение услуг – проще. К тому же, электронные документы сложнее потерять, поскольку они хранятся в личных кабинетах на цифровых ресурсах, а те в свою очередь имеют высокую степень защиты персональных данных», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.