Образцовый цирковой коллектив «Трюкач» Городского Дворца культуры под руководством Александра Грачева принял участие в юбилейном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце. Право выступать на главной сцене страны липчане заслужили благодаря победе на этапе конкурса в Ростове-на-Дону.

В рамках фестиваля «Имена России» в течение года около 15 тысяч участников из разных регионов страны соревновались в таких направлениях, как вокал, хореография, инструментальное исполнение, театральное искусство и цирк. Лучшие из них получили уникальную возможность выйти на сцену Государственного Кремлёвского Дворца вместе с известными российскими артистами. Гала-концерт был посвящён творчеству советского и российского композитора Александры Пахмутовой. Юные таланты выступили с такими звездами отечественной сцены, как Лариса Долина, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Akmal’, Татьяна Буланова, Ксения Алферова, Алексей Гоман, Дмитрий Колдун и другие.

«Ребята – молодцы. Прошли большой путь и доказали, что лучшие и достойны выступать на сцене Кремля. Это доказывает, что наши усилия, предпринимаемые для поддержки талантов в регионе, не проходят даром. Будем совершенствовать эту работу и дальше: строить и ремонтировать учреждения для занятий и репетиций, стимулировать педагогов и наставников, чтобы каждый житель области мог раскрыть свой творческий потенциал», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.