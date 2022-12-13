В декабре 2020 года во всех субъектах России появилась новая структура – Центры управления регионами. Их создали по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. Одной из ключевых задач ЦУР стало выстраивание эффективной коммуникации власти с населением.

ЦУР Липецкой области с этой миссией справляется успешно. За два года проделан колоссальный объем работы, целью которой является улучшение качества жизни граждан. Сегодня ЦУР Липецкой области – это сложный слаженный механизм, дружная команда профессионалов, объединённых общей идеей. Итак, чем же занимаются специалисты Центра управления регионом? И каких добились успехов?

Работа с обращениями

Одна из основных задач Центра управления регионом – мониторинг и оперативная отработка обращений жителей. ЦУР подключил к системе обратной связи уже около 2 тысяч учреждений и органов власти, которые должны реагировать на вопросы граждан. Запрос на онлайн-коммуникацию с властью у жителей области растет. Только за минувший год, с 1 декабря 2021 по 1 декабря 2022 года было получено и отработано более 65 тысяч обращений и сообщений от граждан региона. Причём на портал «Развиваем Липецкую область вместе!» стали писать меньше, а вот комментариев в социальных сетях наоборот – прибавилось. Специалисты ЦУР зафиксировали более 47 тысяч вопросов от жителей. Это говорит о том, что граждане выбирают для себя более удобную и быструю площадку для общения с властью. Улучшается и качество ответов, они становятся менее официальными, а более «живыми».

Аналитика

В ЦУР Липецкой области работают опытные аналитики. Они ежедневно мониторят медиапространство и оперативно выявляют острые моменты в жизни региона, которые требуют незамедлительных действий или разъяснения со стороны власти. Кроме того, на основе аналитических данных ЦУР принимаются протокольные решения. Это позволяет систематизировать и решать повторяющиеся или распространенные проблемы. Скорость отработки рисков специалистами ЦУР постоянно увеличивается. Кроме того, аналитики Центра управления регионом оперативно выявляют фейки и препятствуют их распространению.

Социология

В штате ЦУР Липецкой области есть и свои социологи. Они помогают «держать руку на пульсе». За прошедший год специалисты ЦУР провели 42 онлайн-исследования, как федерального, так и регионального уровня. Опросы позволяют скорректировать работу в различных направлениях – и с точки зрения выявления проблем и их решения, и с точки зрения недостаточной информированности населения о тех или иных изменениях в жизни региона. Результаты исследований позволяют делать выводы о настроениях и предпочтениях граждан, вносить коррективы в программы развития территорий.

Информирование и продвижение

Большой объём работы ЦУР связан с информированием населения. Это касается как федеральной, так и региональной повестки. ЦУР помогает создавать контент для СМИ региона, соцсетей, пабликов. Набирает популярность формат прямых эфиров с представителями власти. В студии ЦУР обсуждаются актуальные темы. Задать вопрос эксперту может любой житель региона. Ни одно обращение не остаётся без внимания. К информационным кампаниям ЦУР подключает лидеров общественного мнения, блогеров и других уважаемых в регионе людей. А чтобы жители региона могли оперативно узнавать о важном, специалисты Центра управления регионом разработали несколько чат-ботов в Telegram по социально-значимым тематикам. Наибольшей популярностью пользуется чат-бот, посвящённый социальному контракту.

Обучение

Ещё одно важное направление работы – обучение. Специалисты Центра управления регионом регулярно проводят образовательные мероприятия для представителей власти. На сегодня одна из ключевых тем в образовательной программе – ведение официальных страниц в соцсетях. В рамках нового федерального закона госпабликов становится всё больше. Но мало их просто создать, важно наполнять страницы актуальной и полезной для жителей информацией. Об этом специалисты ЦУР рассказывают на обучающих семинарах для сотрудников сельсоветов и муниципальных администраций, региональных управлений.

Еще одно новшество, направленное на повышение доверия к паблику – специальная метка «Госорганизация». Она подтверждает, что страницу ведут официальные лица. Эта мера позволит избежать появления фейковых аккаунтов. Госметку сообщества получают путем верификации паблика через Госуслуги. В Липецкой области такую процедуру прошли уже более 1300 организаций. Это паблики администраций, школ, детских садов, культурных центров, учреждений здравоохранения, спорта.

«Сегодня ЦУР Липецкой области – это центр компетенций и оперативной поддержки руководства региона по обратной связи с населением и работе всех уровней власти в сети Интернет. С его помощью нам удалось выстроить эффективную коммуникацию с жителями. Повышается оперативность реагирования на запросы граждан, сокращаются сроки рассмотрения обращений. Это результат слаженной работы Центра управления регионом и органов власти разных уровней. Мы продолжим трудится в данном направлении. Сегодня в стране активно создаются госпаблики. Это требование времени и федерального закона. Так вот именно ЦУР выступает главным оператор и помощником по развитию госпабликов. В Липецкой области создано уже более 1500 официальных страниц органов власти разного уровня. Цифровые площадки позволяют нам оперативно реагировать на запросы населения. Развивая вместе с ЦУР Липецкой области интернет-коммуникацию, мы добиваемся ещё большего эффекта в диалоге власти с населением, а значит, улучшения качества жизни наших граждан», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.