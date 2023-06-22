Те, кому в последнее время приходилось заходить в здание Добринского автовокзала, не могли не обратить внимание на цветущие растения в центре зала ожидания. Алый махровый гибискус и нежно-розовый олеандр радуют глаз.

Олеандр вполне устраивают условия «проживания». Он светолюбив (а в фойе обилие света), подходящая температура (от 8 до 15 градусов зимой и до 30 — летом), обильный полив в весенне-летний период, который обеспечивают работницы вокзала. А вот гибискусу что-то не по нраву. На нем совсем мало листвы, хотя это не мешает ему выбрасывать полноценные бутоны. Их множество. Так что в ближайшую неделю будут еще появляться новые и новые роскошные цветы.

Кстати, года два-три тому назад я наблюдала, как гибискус расцвел тут даже в холодное время года: на дворе была поздняя осень или даже начало зимы.

Китайская роза (так еще называют гибискус) не требует к себе много внимания. Свет, полив это растение получает в полной мере. Думается, пересадить бы его, обрезать — и порадует он всех любителей домашних цветов еще больше.

Кроме цветущих растений в центре зала ожидания нашли приют и другие комнатные растения.

За всей этой красотой ухаживают работницы вокзала — кассиры Галина Леонидовна Афанасьева и Ольга Петровна Фомочкина, техничка Татьяна Михайловна Ерохина.

— Все растения, которые есть сейчас у нас, либо мы из дома принесли, либо добринцы нам подарили, — рассказали они.

Вот и один из цветущих в настоящее время — олеандр — дарствовал автовокзалу Александр Иванович Попов (он живет по соседству с вокзалом). Цветок быстро адаптировался к новой обстановке и обильно расцвел.

Надо отметить, что всё, что растет, цветет в фойе — это неприхотливые в уходе растения. Если говорить о гибискусе и олеандре, то для них очень важна обрезка. Причем, если олеандру подрезают побеги однажды — сразу после цветения (наполовину их длины и даже более), то гибискусу эту процедуру можно проводить круглый год. Ему обрезка только на пользу: в рост начинают идти боковые побеги, на каждом из которых формируется бутон. Растение становится пышным и красивым.

Что касается олеандра, то важно знать: он ядовит. При долгом вдыхании вызывает головную боль (поэтому не рекомендуется ставить его в спальне), а если сок этого растения попадет в ЖКТ — беды не миновать: рвота, диарея, а при больших дозах даже остановка сердца. Если в семье есть маленькие дети — лучше не рисковать и не заводить его.