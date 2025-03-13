Добринские госавтоинспекторы 8 Марта оригинально поздравили женщин-водителей.

В Международный женский день сильная половина человечества осыпала цветами и подарками своих мам, жен, дочерей. Сотрудники добринской автоинспекции решили не отставать от этой традиции и провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи». Патрульный экипаж в составе врио начальника ГАИ Алексея Полянского, старшего инспектора ДПС Сергея Жигулина и инспектора ДПС Артема Донских выбрал местом дислокации пересечение улиц Ленинской и Правды (в районе самолета). Число женщин, управляющих автомобилями, растет из года в год, отметили госавтоинспекторы.

Вот и во время проведения акции десять букетов цветов, изготовленных из мыла, инспекторы ДПС вручили примерно в течение часа. Для всех представительниц прекрасного пола такой сюрприз стал полной неожиданностью. Каждая из женщин поблагодарила госавтоинспекторов за подарок и за создание праздничного настроения с самого утра.