Цветы для мам от стражей правопорядка

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Добринскому району присоединились к акции «Цветы для мамы».

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этот праздничный день сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Добринскому району на дорогах поселка Добринка провели акцию «Цветы для мамы».

Госавтоинспекторы останавливали автомобили, за рулем которых были женщины, чтобы вручить им цветы и открытки с теплыми пожеланиями. Не остались без внимания автоинспекторов мамы-пешеходы и мамы-пассажиры.

Сотрудники ДПС пожелали всем им крепкого здоровья, хорошего настроения, а заодно напомнили о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.