В рамках реализации национального проекта «Культура» по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, в Хлевенской школе искусств появились два баяна и два аккордеона.

Договор на прямые поставки был заключен с фабрикой музыкальных инструментов ООО «Тульская Гармонь». Стоимость инструментов составила 337 500 рублей – эта общая сумма финансирования из областного и местного бюджетов.

– Национальный проект «Культура» позволяет обновить материально техническую базу школы искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебного заведения, – пояснила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – Этот вклад в развитие школ искусств бесценен и несет в себе большой смысл. Во-первых, привлечение новых талантливых детей, которые в свою очередь смогут получить достойное обучение на качественных инструментах. Во-вторых – дальнейшее культурное развитие следующих поколений: чем больше таких проектов, тем больше талантливых детей выйдут из стен учебных заведений.

Всего в 2021 году 11 ДШИ Липецкой области осуществляют закупку инструментов в рамках нацпроекта: 7 – из федерального и областного бюджета, 4 – только из регионального источника финансирования, сообщили в региональном управлении культуры и туризма.