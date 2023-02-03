Особая экономическая зона «Липецк» приняла руководителей корпорации развития и поддержки Тульской области и ОЭЗ «Узловая», которые приехали посмотреть, как работает одна из самых успешных промышленных площадок страны. «Особая экономическая зона «Липецк» в 2022 году была признана лучшей ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Этот опыт мы собирали в течение 16 лет, и теперь готовы делиться им с теми, кто обращается к нам с подобными просьбами», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

Тульская ОЭЗ сейчас находится в начале развития: ей всего семь лет, в то время как липецкой – 16. Представителям тульской делегации показали, как действует Центр управления сетями, познакомили с работой автоколонны, провели экскурсию по Грязинской площадки, рассказали о направленности предприятий, расположенных на ее территории. У гостей было много вопросов, которые касались снабжения заводов энергоресурсами, доставки работников на предприятия резидентов, охраны территории, тарифообразования, контроля за строительством объектов. Также туляков интересовала практика Липецкой области по привлечению иностранных инвесторов.