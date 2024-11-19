Липецкий областной краеведческий музей открывает выставку работ липчанина, заслуженного художника России Дмитрия Дикарева «Облик земной». Она будет работать с 22 ноября 2024 года по 12 января 2025 года. В экспозиции представлено более 20 живописных работ из собрания автора и фондов Липецкого областного краеведческого музея.

Пейзажи Дмитрия Дикарева называют туманными, мерцающими и даже мистическими. Художник изображает мир и окружающую реальность словно сквозь призму запотевшего стекла, где предметы размываются и приобретают нечёткие очертания. Пейзажист-лирик стремится к обобщению состояния природы, отбрасывая частности и случайные детали, стремясь к выявлению художественного образа, целостности восприятия действительности своими особыми методами передачи цвета, света и пространства. Палитра достаточно сдержанная и состоит из полутонов и неярких красок, чтобы сосредоточить внимание зрителя на самом главном – его ощущениях.

«У многих липецких деятелей искусства есть уникальный стиль, делающий их творчество исключительным. Липецкий край может гордиться тем, что является родиной таких мастеров», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.