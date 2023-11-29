Липецкие проекты в области событийного туризма отмечены в финале Международной премии Russian Event Awards, который прошел в Нижнем Новгороде. В финал вышли 327 проектов из 59 регионов России и 7 проектов из Республики Беларусь. Всего на соискание XII Международной премии в области событийного туризма был подан 641 проект из 65 регионов России и семи проектов из Республики Беларусь.

Фестиваль «Сиреневый рай», который проходит в Становлянском районе Липецкой области, занял второе место международной премии. «Сиреневый рай» ежегодно собирает более 5000 участников в дендропарк «ЛОСС» Становлянского района. В этом году фестиваль обрел новый формат. Впервые в рамках празднования прошли мастер-классы по йоге, арт-терапии, росписи на одежде и гвоздестоянию. Гости могли освоить технику живописи, бисероплетения, научиться делать тряпичные куклы и плести корзины. Для детей была организована специальная зона с театрализованными представлениями и играми. Любители творческого отдыха могли услышать стихи современных поэтов, космическую музыку ханга и скрипку.

«В следующем году дендропарку исполняется 100 лет, поэтому признание фестиваля в финале международной премии Russian Event Awards стало отличным подарком к юбилею», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также липецкий проект фестиваля уличных театров «Петровские воды» завоевал третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек». Ещё одно третье место липчане получили в номинации «Лучший муниципальный Туристско-информационный центр – организатор турсобытий».