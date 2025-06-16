Туристический потенциал Липецкой области покорил гостей ВДНХ в Москве

Центр туризма «Липецкая земля» представил Липецкую область на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который прошел 10-15 июня на ВДНХ в Москве. Регион рассказал о себе в составе стенда Черноземья вместе с Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями. Был представлен новый совместный автомаршрут «Великая русская стена», проехав по которому туристы могут познакомиться с каждым из регионов Черноземья и его главными достопримечательностями. Объединённый стенд был удостоен награды 3 степени за «Лучшее визуальное оформление».

Стенд посетил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Он познакомился с автомаршрутами по Черноземью и Липецкой области, а также оценил народный промысел – Романовскую игрушку. На стенде были представлены как традиционные сюжеты, так и воплощённый в глине Горыныч с Кудыкиной горы.

Посетители форума интересовались фестивалями региона, маршрутами для самостоятельных путешествий на автомобиле, гастрономией, заповедниками и различными видами туризма. Сотрудники центра туризма «Липецкая земля» помогали спланировать путешествие под разные интересы. Также туристы-посетители стенда могли поучаствовать в мастер-классах по росписи Романовской игрушки, Липецким узорам от Усманского района, декупажу Раненбургского наличника, создать открытку в технике скрапбукинга. Сотрудники Музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского привезли с собой сразу два мастер-класса: по каллиграфии и усадебному гербарию.

В течение всех дней выставки стенд Черноземье радовал посетителей и культурно-развлекательной программой: каждый регион привёз вокальные и эстрадные коллективы. От Липецкой области выступили народный ансамбль русской песни «Раненбургские родники», певец Дмитрий Штанин, центр циркового искусства «НИКА», коллектив «Ricci e capricci», фольклорный ансамбль «Вера». Вокально-хореографический ансамбль «Любава» также выступил на главной сцене форума. Липецкая земля была отмечена наградой 3 степени за «Творческий вклад в фестивальную программу».

«Туристический потенциал Липецкой области огромен и многогранен. Последние годы он раскрывается для путешественников, что подтверждается ростом турпотока. А спрос рождает предложение. С каждым годом у нас в регионе появляется все больше интересных мест, проводятся событийные фестивали и, что немаловажно, совершенствуется инфраструктура, то есть строятся места, где можно переночевать, перекусить, появляются удобные маршруты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.