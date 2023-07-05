Берега реки Битюг в Добринском районе стали местом туристского слета, в котором участвовали 17 команд педагогов и 12 школьных сборных Липецкой области. Масштабный праздник включал соревнования по спортивному туризму и ориентированию, а также конкурсы биваков, туристских плакатов, краеведов и представления команд.

Постоянное внимание вопросам пропаганды здорового и активного образа жизни среди жителей Липецкой области уделяет губернатор региона Игорь Артамонов. «Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный отдых стал доступным и для детей, и для взрослых в любое время года. В Липецкой области каждый может выбрать спортивные увлечения по своему желанию», – отметил Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования и науки региона, лучшей среди педагогов стала команда Добринского района, которая будет представлять Липецкую область на Всероссийском туристском слете педагогических работников в Дагестане в августе. Второе место заняли педагоги Елецкого района, а бронзовую награду получили измалковцы.

Школьный туристский слет состоял из двух обязательных видов активности — туристический поход и фестиваль. Участники прошли двухдневные походы с ночевкой в полевых условиях протяженностью 15-20 километров. Фестивальная программа объединила соревнования по спортивному туризму и ориентированию, контрольный туристский маршрут и конкурсы. В этом году темой творческого конкурса для ребят стала «Мой педагог — самый лучший!», а туристская газета говорила о значимости и почетности профессии педагога. По итогам испытаний первое место заняли школьники Ельца, второе — у измалковцев, третье — у добринцев.