Туристско-информационный центр откроется 20 апреля в Доме-музее Г.В. Плеханова в Липецке. Теперь каждая городская экскурсия Центра развития культуры и туризма будет начинаться в этой точке. Адрес ТИЦ «Липецкая Земля» – улица Плеханова, 36. «Место выбрано правильно. Здание само по себе – одна из главных достопримечательностей города. К тому же музей очень удобно расположен – в самом центре города», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Гости и липчане, которые путешествия по родному краю сделали частью своей жизни, смогут ознакомиться со стендами с фирменной полиграфией, сувенирами бренда «Липецкая Земля» (мерч, аксессуары ручной работы, полезные предметы для отдыха и путешествий) и романовской игрушкой. А специалисты расскажут о достопримечательностях региона, составят маршрут путешествия или экскурсии, посоветуют, где лучше остановиться, где попробовать местные продукты и какой фестиваль посетить в предстоящие выходные. А еще здесь помогут выбрать интерактивную программу в Центре романовской игрушки.

В день открытия ТИЦ посетят студенты из Лебедяни, которые учатся по направлению «Туризм». А еще первых 50 посетителей ждут подарки, сообщает Центр развития культуры и туризма Липецкой области.