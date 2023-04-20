Сегодня, 20 апреля, в Липецке начал работу Туристско-информационный центр. Он расположился в Доме-музее Г.В. Плеханова на улице Плеханова, 36 (телефон: 8800-200-81-20). Теперь каждая городская экскурсия будет начинаться в этой точке, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Познакомиться с работой нового учреждения пришли вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления культуры и туризма региона Ирина Кремнёва. Они оценили стенды с фирменной полиграфией, сувенирами бренда «Липецкая Земля» и романовской игрушкой.

Работа ТИЦ подразумевает не только экскурсии, но и предоставление туристам любой информации. Специалисты областного Центра развития культуры и туризма расскажут о достопримечательностях региона, составят маршрут путешествия, посоветуют, где лучше остановиться, где попробовать местные продукты и какой фестиваль посетить в предстоящие выходные. В планах ТИЦ – сотрудничество с коллегами по туриндустрии, с которыми можно будет обмениваться информацией о локациях, турах и турпродуктах в регионе.

В помощь любителям внутреннего туризма в регионе с прошлого года работает мобильное приложение «Липецкая земля». Его уже скачали больше 10 тысяч раз. Здесь можно узнать актуальные новости и туристические события региона, а еще задать вопрос чат-боту и получить рекомендации по экскурсиям и интересным маршрутам. Сейчас на базе приложения проходит Культурный марафон для школьников.

«Путешествовать по региону становится все удобнее. Помимо создания комфортной инфраструктуры – строительства гостиниц, баз отдыха, дорог, совершенствования работы сопутствующих служб, у нас появляются цифровые туристические сервисы и развиваются институты предоставления туристических услуг. А остальное – красивые природные места для отдыха, исторически значимые достопримечательности – у нас итак всегда было», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.