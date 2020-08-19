Туристы пройдут по экотропе в Липецкой области

Экологический туризм в регионе будет развиваться на общероссийском уровне. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Экотропа, которую планируют открыть для туристов, пролегает в живописной местности между усадебным комплексом «Скорняково-Архангельское» и археологическим парком «Аргамач». Задонский и Елецкий районы, где расположены эти туристические объекты, среди наиболее востребованных для российских туристов, предпочитающих различные направления – как семейное, так и культурно-познавательное или активное.

Проект создания экотропы в Липецкой области одобрен на конкурсе президентских грантов из более чем 11 тысяч заявок. Регион обладает значительными природными богатствами, которые необходимо сохранить для следующих поколений. «В современном мире добиться сохранения природного наследия возможно за счет создания экотроп. Для туристов – это возможность путешествовать в места с относительно нетронутой природой, получая представление о природных и культурно-этнографических особенностях нашего края и не нарушая при этом целостности экосистем, а также вести активный образ жизни в таких путешествиях», – считает исполняющая обязанности начальника регионального управления культуры и туризма Кристина Наролина.

При поддержке администрации Задонского района, коллег из археологического парка «Аргамач» и Центра сохранения культурного наследия Черноземья в лице Александра Никитина экотропа станет в один ряд с другими экологическими маршрутами Липецкой области. Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, ранее заповедник Галичья гора и Воргольские скалы вошли в топ достопримечательностей туристических мест в России, напоминающих Европу, по версии РИА Новости.