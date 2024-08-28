Туристические проекты Задонского района развиваются благодаря федеральному и региональному финансированию.

Крупнейшую в Черноземье субсидию по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получили владельцы базы отдыха «Донской лес». Строятся новые модульные домики, 50 из 81 уже готовы. Рядом появятся прогулочные и велодорожки, детская и спортивная площадки, беседки, мангальные зоны, парковка.

Проект по реконструкции усадебного дома с аркой в центре Задонска профинансирован из казны региона. Владельцы здания, супруги Оксана Бородина и Владимир Щедрин, получили 10 миллионов рублей, выиграв грант «Туризм». Этот вид поддержки предоставляется с 2021, субсидию получили уже 10 проектов, пять из которых реализуются в Задонском районе.

«Туристы из соседних регионов рассматривают поездку в Липецкую область в качестве маршрута выходного дня. Предпочтения разные: кто-то выбирает активный отдых в компании друзей, кто-то тихую семейную поездку или небольшой тур по историческим местам. Запросы анализируем и продолжаем помогать нашим предпринимателям в развитии необходимой инфраструктуры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.