Турмаршруты и дороги к соцучреждениям улучшились за шесть лет в Липецкой области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В том числе гораздо доступнее стал туристический центр региона – Елец. От М4-Дон попасть в старинный город теперь можно по отремонтированному участку автодороги Елец – Талица – Красное. На этой же дороге расположены еще два центра притяжения путешественников: историко-культурный парк «Русборг», где ежегодно проходят многотысячные фестивали, и археологический парк «Аргамач».

В самом Ельце по нацпроекту отремонтировано 58 километров уличной сети. Самым масштабным был двухлетний капитальный ремонт улицы Коммунаров, которая идет от Вознесенского собора через весь город мимо университета, стадиона и еще десятка социальных и культурных учреждений. Стоит упомянуть и улицу Советскую, которая так же была отремонтирована по нацпроекту и находится в самом центре Ельца. На ней расположена Великокняжеская церковь, елецкие куранты, несколько музеев, поликлиника и станция скорой помощи.

Много гостей со всей России приезжает и в Задонск, один из духовных центров России. В городе и окрестностях находятся три действующих монастыря, самый крупный из которых Рождество-Богородицкий, куда паломники приезжают поклониться мощам Святителя Тихона Задонского. За время реализации нацпроекта удалось практически полностью обновить дорогу Стебаево – Задонск – Долгоруково. На этом маршруте расположено поместье Кожиных в селе Репец и уникальная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Комплекс сейчас активно восстанавливают. Отремонтирована по нацпроекту и автодорога Задонск – Алексеевка, которая ведет к популярному природному парку «Кудыкина гора». По дороге можно посмотреть на еще одну природную достопримечательность – водопад Русанов ручей.

В Данковском районе по нацпроекту поэтапно обновлена автодорога Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков, по которой липецкие путешественники добираются, в частности, до Куликова Поля. В пределах Липецкой области этот маршрут приведет в Полибино, где можно увидеть усадьбу Нечаевых и гиперболоидную башню Шухова, а также в Березовку, где прямо у дороги стоит белокаменный храм Дмитрия Солунского.

В Чаплыгинском районе за время нацпроекта кардинально преобразилась дорога к усадьбе Петра Семёнова-Тян-Шанского в Рязанке – пожалуй, самому отдаленному крупному туристическому объекту в области. Музей-усадьба ежегодно привлекает на свои мероприятия десятки тысяч гостей. К нему теперь ведут отремонтированные дороги Чаплыгин – Троекурово и Троекурово – Урусово.

В областном центре за шесть лет отремонтировали более сотни участков уличной сети, в том числе улицу Зегеля, которая ведет к центральному храму, Соборной площади и Петровскому спуску. В числе важнейших ремонтов – улицы Космонавтов и Циолковского, где расположены несколько крупных медицинских учреждений, а также улица Московская, по которой добираются в областную клиническую больницу и детский травмпункт.

«Обновление дорог является одним из важных направлений социально-экономического развития региона. В предыдущие годы сделано многое, и на этом мы не остановимся. Дорожные ремонты продолжатся уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В списке ремонтов на 2025 год: дорога Вязово – Сезеново, ведущая к сезеновскому женскому монастырю, Суходол – Никольское, по которой добираются в природный парк «Олений», участок дороги Чаплыгин – Лев-Толстой, соединяющий два районных центра, интересных для туристов.