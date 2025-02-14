В минувшую субботу спортсмены-пловцы из Добринского, Усманского, Грязинского, Задонского и Хлевенского муниципалитетов боролись за победу на водных дорожках бассейна «Жемчужина» на открытом первенстве нашего района по плаванию, посвященного памяти Героя России С.С. Осканова. Соревнования собрали около 90 спортсменов.

От имени районной администрации всех участников турнира поприветствовали и пожелали легкой воды представитель отдела образования Наталия Емельянова и директор «Жемчужины» Павел Новиков. Они отметили, что это мероприятие проводится уже в третий раз и его география постоянно расширяется и увеличивается число участников подобных соревнований. Всего было проведено 30 заплывов в разных возрастах и стилях плавания, не считая смешанной комбинированной командной эстафеты. Борьба у юных пловцов между собой шла за каждую секунду. Многим участникам удалось побить свои личные рекорды. В командной эстафете победу праздновали хозяева соревнований. По две золотые награды в общую копилку команды принесли Илья и Кирилл Коновы и Алина Щеглеватых. Еще одно золото добыла Василиса Кондрашова. Две серебряные медали завоевала Наталия Савицкая. Серебро и бронза у Виктории Бредихиной. Вторыми в своих заплывах также стали Илья Неретин и Захар Казельский. Бронза в активе Вероники Найденышевой, Андрея Комарова, Михаила Денисова.