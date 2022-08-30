Турнир по боксу, посвященный памяти сотрудника управления «А» ЦСН ФСБ России Олега Лоськова, состоялся в Задонском районе. Уроженец села Васильевка Воловского района Олег Лоськов героически погиб 3 сентября 2004 года во время операции по освобождению заложников в Беслане. С тех пор его память чтят не только земляки и сослуживцы, но и юные боксеры из разных уголков страны.

В этом году в соревнованиях приняли участие 167 боксеров из восьми российских регионов, в том числе гости из Астраханской, Воронежской, Орловской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Республики Чувашия, а также Луганской Народной Республики. Впервые на турнире присутствовала старшая сестра героя – Татьяна Архипова. Она была тронута, что на липецкой земле чтят подвиг ее брата и проводят турнир для молодых спортсменов, тем самым прививая молодому поколению чувство гордости, патриотизма и любви к Родине.

«Олег был самым молодым из погибших бойцов спецназа ФСБ. Он очень любил спорт. В подростковом возрасте был самым спортивным в школе. Мог часами пропадать в спортзале, занимался гирями, волейболом, баскетболом, гимнастикой, боксом. Выступал не раз за район в соревнованиях по самбо, рукопашному бою и боксу. А цель у Олега была нешуточная: он хотел доказать окружающим, а, прежде всего, самому себе, что ему по силам достичь больших жизненных высот. Но главная сила у него была внутри – сила духа, сила характера. Именно эти качества сделали из него героя, отдавшего свою жизнь ради детей, ради их жизни и будущего. Спасибо организаторам за то, что хранят память о моем брате и на его примере помогают воспитывать молодых спортсменов», – поблагодарила Татьяна Архипова.

Турнир памяти Олега Лоськова проходит в Липецкой области ежегодно и объединяет не только любителей бокса, но и воспитанников различных клубов единоборств, которые демонстрируют свои навыки в рамках программы показательных выступлений. «Терроризм все еще угрожает миру. И поэтому мы объединяем усилия, чтобы трагедий больше не повторялось», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.