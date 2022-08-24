Открытие турнира по боксу, посвященного памяти сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ России Олега Лоськова, состоялось накануне в Задонском районе на базе отдыха «Дружба». Проведение ежегодных состязаний стало уже традиционным.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, соревнования не случайно организованы накануне 1 сентября. В День знаний в 2004 году боевики захватили заложников во время торжественной линейки в школе Беслана в Северной Осетии. При их освобождении погиб боец группы «Альфа», уроженец Липецкой области Олег Лоськов.

«Мы помним наших героев и воспитываем на их примере молодое поколение», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В турнире принимают участие юноши и девушки 14 и 15 лет. Также пройдут матчевые встречи, участие в которых примут юниоры 17 и 18 лет, юноши 12 и 13 лет, мальчики и девочки 10 и 11 лет. Финальные поединки пройдут 27 августа в 11:00. Затем состоится награждение победителей и финалистов.