Областной турнир по специальному хоккею пройдёт в Липецке 30 и 31 марта. Церемония открытия состоится 30 марта во Дворце спорта «Звёздный».

На лёд выйдут инклюзивные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Тамбова. Липецк представят «Снежные барсы». Соревноваться спортсмены с ограниченными возможностями здоровья будут в двух возрастных категориях: от 7 до 14 лет и от 14 лет и старше.

Для участников турнира приготовили развлекательную программу: они посетят детский спортивный центр и Липецкий зоопарк.

Официальное закрытие состязаний пройдёт 31 марта в Ледовом спорткомплексе в селе Хрущёвка Липецкого района.

«Специальный хоккей — активно развивающееся направление адаптивного спорта. Такие тренировки для детей с особенностями здоровья улучшают не только их физическую форму, но и развивают навыки общения», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.