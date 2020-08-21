Турнир по мини-футболу провели сотрудники управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области

Турнир по мини-футболу на кубок Главы администрации Липецкой области прошел на стадионе «Огнеборец» управления государственной противопожарной спасательной службы. Кроме сотрудников этого управления, на поле вышли команды управлений здравоохранения, МЧС России и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Липецка.

В преддверии Дня государственного флага, который отмечается 22 августа, на стадионе перед матчем был поднят 75-метровый триколор – в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Участников приветствовал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он отметил важность проведения таких спортивных встреч и пожелал удачи командам. Он же сделал первый символический удар по мячу. Гостями турнира также стали начальник управления административных органов Липецкой области Алексей Дуванов, начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов и начальник УГПСС Сергей Астахов.

Победителем в турнире по мини-футболу на «Кубок Главы администрации Липецкой области – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» стала сборная УГПСС Липецкой области. Гостей также познакомили со специальной выставкой «Рабочие будни пожарных и спасателей» и музеем раритетных пожарных автомобилей, открытого в управлении 2015 году. В экспозицию входят 18 единиц раритетной техники, недавно он пополнился еще одним экспонатом – реставрированным автомобилем УАЗ- 330301 1988 года выпуска.

Также в честь 10-летней годовщины образования управления государственной противопожарной спасательной службы его сотрудников также наградили за высокие показатели профессиональной деятельности и трудолюбие дипломами, медалями и грамотами администрации области, Липецкого областного Совета депутатов и управления административных органов Липецкой области. Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» было сформировано 7 сентября 2010 года для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения гражданской обороны, аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации тушения пожаров, поиск и спасание людей на акваториях Липецкой области.

За 10 лет подразделения управления сделали более 113 000 выездов на различные происшествия, уничтожили более 5000 взрывоопасных предметов, спасли более 5500 человек.

«Липецкие пожарные и спасатели ежедневно проявляют мужество и героизм, сохраняя десятки жизней, помогая людям в самых трудных ситуациях. Жители области благодарны сотрудникам управления и гордятся ими», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.