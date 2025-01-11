В бассейне «Жемчужина» прошел региональный турнир по плаванию, который был посвящен Дню Героев Отечества. На него приехали команды пловцов из города Липецка и Усманского района. Общее количество участников было около 90 человек.

На торжественной церемонии открытия всех поприветствовали представитель отдела образования Елена Злобина, директор бассейна «Жемчужина» Павел Новиков, участники специальной военной операции Олег Чикалов и Евгений Акиньшин. Они отметили, что необходимо хранить память о тех, кто отдал жизни ради своей Родины на полях сражений Великой Отечественной войны и специальной военной операции, и передавать ее будущим поколениям. После напутственных слов была объявлена минута молчания в память о наших земляках, которые погибли в ходе спецоперации.

Всего было проведено 37 заплывов в разных водных дисциплинах на дистанции 50 метров. В числе победителей и призеров при подведении итогов турнира были и добринские пловцы, которые получили 10 наград различного достоинства. Золотые медали и почетные грамоты завоевали Вероника Бадулина и Настя Бредихина. Эти же девочки во втором своем заплыве стали серебряными призерами. А Кирилл Конов победил сразу в двух заплывах. Серебро досталось Юлиане Павленко, у которой также бронза на дистанции 50 метров вольным стилем. Третье место в общую копилку команды принесли Владимир Грищенко и Елизавета Родина.