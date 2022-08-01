Спортивные площадки базы отдыха «Бригантина» в Грязинском районе 12-14 августа примут областной турнир по пляжному волейболу среди ветеранов. Мужские команды разыграют «Кубок Бригантины» в четырех возрастных группах: 40+, 50+, 60+, 65+, а женские – в двух категориях: 35+, 40+.

Регистрация участников пройдет 12 августа с 9.30 на месте проведения турнира. При себе необходимо иметь паспорт и справку с допуском врача, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области. Подробнее в положении по ссылке.

Пляжный волейбол – один из самых популярных и доступных видов физической нагрузки. «Волейбольные турниры привлекают жителей региона самого разного возраста к занятиям спортом и пропагандируют здоровый образ жизни, – считает Игорь Артамонов. – Необходимо активнее популяризировать массовую физическую культуру».