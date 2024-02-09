В минувшую субботу на водных дорожках бассейна «Жемчужина» проходило межрайонное открытое первенство Добринского муниципального района по плаванию, посвященное памяти Героя Российской Федерации Суламбека Сусаркуловича Осканова, который 32 года назад ценой собственной жизни сумел предотвратить падение своего самолета МиГ-29 на станцию Хворостянка.

Соревнования собрали более 70 участников из Усманского и Хлевенского районов. Свою команду пловцов выставили и хозяева водных дорожек.

Присутствовавший на церемонии открытия первенства глава Добринского района А.Н. Пасынков назвал приехавших в бассейн пловцов уже победителями, так как мальчишки и девчонки выбрали приоритетом в своей жизни спорт и здоровый образ жизни.

— Это спортивное мероприятие, — сказал Александр Николаевич, — проводится только во второй раз. И очень приятно видеть, что участвовать в нем хотят все больше и больше спортсменов.

Всего было проведено 16 заплывов в разных возрастных категориях. В некоторых из них весь пьедестал почета занимали добринские пловцы и пловчихи. Самым зрелищным и ярким по накалу эмоций по традиции стало эстафетное плавание.

Победители и призеры получили почетные грамоты, медали, а в командной эстафете еще кубки и памятные призы.

Добринцы — победители и призеры

Девочки 2014 г.р. и младше 50 м вольным стилем: 3 место — Юлиана Павленко.

Мальчики 2014 г.р. и младше 50 м вольным стилем: 1 место — Кирилл Конов.

Девушки 2012-2013 г.р. 100 м вольным стилем: 2 место Виктория Бредихина.

Юноши 2012 г.р. 100 м вольным стилем: 1 место — Михаил Денисов.

Девушки 2010-2011 г.р. 100 м вольным стилем: 2 место — Наталья Савицкая.

Юноши 2010-2011 г.р. 100 м вольным стилем: 2 место — Тимофей Посаднев, 3 место — Илья Конов.

Девушки 2009 г.р. и старше 100 м вольным стилем:

1 место — Полина Кучева, 2 место — Анна Фоменко, 3 место — Полина Алексеева.

Мальчики 2014 г.р. и младше 50 м на спине: 1 место — Кирилл Конов, 3 место — Максим Токарев.

Девочки 2012-2013 г.р. 100 м на спине: 1 место — Виктория Бредихина.

Мальчики 2012-2013 г.р. 100 м на спине: 1 место — Илья Неретин.

Девушки 2010-2011 г.р. 100 м брасс: 2 место — Наталья Савицкая.

Девушки 2009 г.р. и старше 100 м комплексное плавание: 1 место — Полина Кучева, 2 место — Полина Алексеева.

Юноши 2009 г.р. и старше 100 м комплексное плавание: 3 место Иван Телегин.

Эстафетное плавание 4×50 м: 1 место — Усманский район, 2 место — Добринский район (Илья Неретин, Василиса Кондрашова, Тимофей Посаднев, Наталья Савицкая, тренер Н.И. Казельская), 3 место Добринский район (Арсений Ширяев, Марина Крохина, Илья Конов, Виктория Бредихина, тренер В.И. Черников).