Турнир в память о погибшем друге

В прошедшую субботу на базе Добринской спортивной школы состоялся волейбольный турнир памяти уроженца села Дубовое, младшего сержанта А.Ю. Голомазова, который погиб в ходе специальной военной операции. Мероприятие было также приурочено ко Дню памяти сотрудников полиции, кто отдал свою жизнь, защищая закон и порядок, обеспечивая безопасность граждан и государства. В России он отмечался 8 ноября.

Организаторами турнира выступили многочисленные друзья погибшего дубовчанина: Анатолий Резов, Василий Трушин, Сергей Ломакин, Виктор Руднев, Роман Горяев, Алексей Малиновский, Кирилл Гусев, Юрий Норин. На собственные средства они приобрели весь наградной материал, сделали баннер с фотографией Андрияна Голомазова и другую памятную символику. Инициативу проведения турнира поддержали добринские полицейские и УМВД России по Липецкой области.

С самого утра друзья А. Голомазова вместе с родственниками побывали на его могиле в селе Ивановка, а после приехали на торжественную церемонию открытия спортивного мероприятия.

— Очень приятно, — сказал на церемонии открытия волейбольного турнира заместитель главы администрации района Олег Малыхин, — что все вы продолжаете хранить добрую память об Андрияне. Герои живы — пока мы помним о них. Я выражаю слова благодарности родным Андрияна Юрьевича за воспитание достойного сына, который отдал жизнь за свое Отечество.

Перед собравшимися также выступил благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев. Первый учитель А.Ю. Голомазова Мария Кудряшова вспомнила, что Андриян рос веселым и жизнерадостным мальчишкой, который всегда мог постоять за своих друзей. Был воспитанным и честным. Когда началась специальная военная операция, пошел защищать Родину, выполнив свой долг до конца.

Присутствовавшей на мероприятии родной сестре героя Нелли Юрьевне Фирсовой его друзья вручили букет цветов.

Ведущая мероприятия Надежда Волкова рассказала собравшимся краткую, но очень яркую биографию Андрияна Голомазова. Он родился 26 декабря 1980 года в с. Дубовое. После окончания средней школы поступил в техникум, а затем получил высшее образование в Воронежском сельскохозяйственном институте имени К.Д. Глинки. В 2005 году был призван на срочную службу во внутренние войска МВД России. В 2008 году Андриян поступил на службу в Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главного Управления МВД России по г. Москве. С началом специальной военной операции в 2022 году Андриян Голомазов был мобилизован в Вооруженные силы РФ. 19 сентября 2024 года при выполнении боевой задачи в составе штурмового отряда младший сержант А.Ю. голомазов героически погиб, выполняя свой воинский долг по защите Отечества. У Андрияна остался сын Роман, который по праву может гордиться своим отцом.

После официальной части начался сам турнир. На него заявились 4 команды: сборная команда УМВД России по Липецкой области, «Голден Стандарт» из Липецка, а также волейбольные дружины из сел Дубовое и Пушкино. Игры проходили по круговой системе, были яркими и зрелищными. Изюминкой турнира стал спор за первое место между дубовчанами и командой «Голден Стандарт», которые имели по две победы в своем активе. Но в итоге победу праздновала команда липчан. А пушкинцы завоевали бронзу турнира.

Но без наград никто не остался. Каждый игрок получил почетные грамоты. Призовой тройке достались еще и медали, а команде-победителю — кубок. Лучшие игроки турнира Юрий Норин и Артем Судариков получили памятные призы.

Организаторы турнира пообещали постараться сделать его ежегодным, с привлечением большего числа команд.

«Наш священный долг – чтить память павших героев, которые ценой своей жизни защитили наше будущее. Их имена должны оставаться в веках, а подвиг – служить примером истинного патриотизма для молодого поколения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.