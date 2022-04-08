Все самые вкусные места для участия в информационном туре по региону, организуемом Центром развития культуры и туризма, заняли за 2 дня.

6 и 7 апреля Липецкую область посетили представители туроператоров Москвы и Московской области, партнеры из Воронежа и Тамбова. Также впервые встречаем коллег из Екатеринбурга и Самары.

Профессионалам турбизнеса для традиционного ознакомления предложен новый гастрономический тур, специально разработанный к сезону 2022 года. В самое ближайшее время после экспертной оценки он будет выставлен на сайте liptur.ru. В него включили топовые объекты и с точки зрения развития современной региональной кухни – атмосферная ресторация «Бальмонтъ» в усадьбе Скорняково, уникальный ресторанный комплекс в парке «Кудыкина гора» – места, где в основу меню легла авторская кухня шеф-поваров с использованием продуктов и традиций региональной гастрономии. Гостям предложено познакомиться с объектами показа, которые уже зарекомендовали себя высоким качеством продукции.

«Вдвойне приятно, что сейчас руководители этих компаний заинтересованы в развитии туристического направления работы. Принимать туристов – дело ответственное, ведь речь идет уже о межрегиональном уровне и знаке качества «Липецкая Земля», – добавила Людмила Горегляд.

Знатоки отмечают высочайшее качество сыров частной сыроварни «Сырная крошка». Разнообразие и качество выпускаемой продукции задонским производством «Масляные истории» известны далеко за пределами региона. Вкуснейшая пастила, джемы, зефир, мармелад, овощные чипсы в гастрономическом музее-лавке «Старая дорога» изготовлены из местных продуктов. Очень интересны и липецкие виноградники вместе с вкуснейшей продукцией пекарни «Gutten Tag».

«Развитие туризма – задача с одной стороны непростая, с другой – очень интересная. Главное, к чему мы должны стремиться, – заинтересованность как крупного, так и небольшого бизнеса, его желание включиться в эту тему. Быть клиентоориентированными, креативными, искать новые подходы в работе, находить такие предложения, которые до сих пор не делал никто. И я абсолютно уверена, что мы регион с большим потенциалом. У нас есть все, что позволит развивать гастрономический, семейный, детский, познавательный, агро- и экотуризм. Главное – найти свою эксклюзивность. И если это сделать, туристический поток не заставит себя ждать. А мы в свою очередь поможем бизнесу подготовить качественные предложения для туристов. Пример тому – объекты в нашем гастрономическом маршруте».