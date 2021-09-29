Президентский фонд культурных инициатив поддержал сразу восемь творческих проектов Липецкой области на общую сумму 15,2 млн рублей. Среди победителей конкурса межрегиональный исторический фестиваль эпох Серболов стан, который впервые прошёл в этом году в Воловском районе. Он охватывает временные периоды каменного века, раннего и позднего средневековья, а так же Великой Отечественной войны. Сумма гранта составила 2 млн рублей, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Историко-культурный парк Русборг на реализацию проекта получил 2,2 млн рублей. По словам организаторов, создание в России центра притяжения для клубов всей Европы занимающихся ранним Средневековьем и эпохой викингов, это один из способов доносить наше видение исторического процесса до иностранной аудитории, а также повод для гордости российских клубов.

Благодаря победе проекта Измалковское ТV (размер гранта – 1,3 млн рублей) дети в возрасте от 10 до 14 лет получили возможность реализовать свой творческий потенциал в качестве тележурналистов, операторов через совместную деятельность со взрослыми.

На проведение краеведческой культурно-просветительской конференции «120 лет музею в городе Ельце» выделен грант в размере 455 тысяч рублей. Проект ставит целью в диалоге с краеведами, школьниками, студентами, местным сообществом и гостями города определить, опираясь на историю, вектор развития музейной деятельности.

Проект «Сергей Василенко. Оживляя легенду» получил 6,2 млн рублей. В 2022 году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского композитора, педагога, дирижёра, просветителя Сергея Никифоровича Василенко, жизненный путь и творчество которого стали примером служения Отечеству и оказали воздействие на формирование композиторов, ставших классиками советской музыки.

Также обладателями гранта от Президентского фонда культурных инициатив стали проекты «Формирование образовательного пространства для молодых фотографов, цифровых художников и детей на базе галереи современного искусства Буксир». Размер гранта – 500 тысяч рублей. Арт-резиденция «Талицкие валенцы» получила 500 тысяч рублей. Проекту «Библиотека: культурное пространство» выделено 3 млн рублей на создание в Липецке в течение года финансово устойчивого арт-пространства, направленного на творческое и культурное развитие местного сообщества, имеющего возможность роста до полноценного креативного кластера.

Реализация всех проектов запланирована на 2021-2022 годы.

«Дополнительная государственная поддержка позволит развивать представленные проекты. Это должно положительно сказаться как на туризме, так и на региональной сфере культуры», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.