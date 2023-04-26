Ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец» стартует 1 мая. Она проводится в рамках проекта «Культура для школьников» и в этом году посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны. Театры нашей страны во время Великой Отечественной войны создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу.

В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далекое военное время. Кроме того, с 1 по 10 мая школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы в трех номинациях: школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны), вокал (песни того военного времени), танец (военно-патриотическая тематика) с хештегом #9маякдш в социальной сети «ВКонтакте». Тридцать лучших работ будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ, а их авторы отмечены сертификатами и памятными подарками от проекта.

«Участие в патриотических и тематических акциях имеет особый воспитательный и образовательный смысл. Уверен, липецкие школьники примут активное участие в акции «Летопись сердец», а их педагоги и наставники им в этом помогут», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы проекта «Культура для школьников» – Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Российский фонд культуры, Роскультпроект.