Творческий десант в Ольховке

Автоклуб продолжает курсировать по территории Добринского муниципального округа. Передвижная площадка создана специально для культурного обслуживания малонаселённых пунктов, где отсутствуют стационарные Дома культуры. Мобильная бригада разворачивает профессиональную сцену, звуковое и световое оборудование в любом удобном для жителей месте: у сельского магазина, в поле или на центральной улице, стирая границы между райцентром и глубинкой. В селе Ольховка 14-го октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, который в народе знаменует встречу осени с зимой и завершение полевых работ, отметили День села. Для ольховцев и жителей и окрестных деревень, включая Красную Раду (приход относится к местному храму), это особенный, престольный праздник. К передвижной сцене в этот день съехались жители Нижнематрёнского территориального отдела, чтобы отдохнуть душой и встретиться с друзьями. Музыкальные подарки селянам преподнесли артисты МБУК «Добринская ЦКС». В программе прозвучали любимые песни многих поколений в исполнении Александра Ходыкина, Александра Григорова, Ольги Матыциной, Павла Пчельникова и Алексея Шальнева. Концертная программа подарила всем отличное настроение и стала прекрасным поводом для встречи друзей и соседей, а знакомые с детства мелодии подарили чувство единения.

Многие семьи пришли на праздник в полном составе, от старшего поколения до малышей. Уютная атмосфера, душевные песни и радость встреч, именно таким запомнился нынешний Покров в Ольховке.

Односельчане от всей души благодарили добринских артистов за чудесный концерт. Те, в свою очередь, выразили признательность зрителям за их светлые улыбки и тёплый приём. Работники культуры, в очередной раз, доказали: для хорошего концерта не нужны огромные залы, главное — искренность и любимая песня. Благодаря автоклубу жители сёл Ольховка, Красная Рада, Нижняя Матрёнка, Ивановка, Васильевка, Георгиевка и других небольших населенных пунктов получают возможность регулярно посещать концерты художественной самодеятельности, участвовать в народных гуляниях и сохранять связь с культурной жизнью округа.

Надежда ВОЛКОВА,

зав.отделом МБУК «Добринская ЦКС»