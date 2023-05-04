Конкурс отрядов юных инспекторов движения, посвященный 50-летию образования движения ЮИД, прошел в Межпоселенческом Центре культуры и досуга Липецкого района. В слете приняли участие отряды из 11 школ муниципального района, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Ребята представили свои команды, рассказали о проделанной работе в сфере пропаганды безопасности дорожного движения и показали тематические творческие номера, через которые проинформировали зрителей об основных факторах дорожных рисков и о том, как профилактические акции помогают участникам дорожного движения осознать опасные последствия нарушений Правил дорожного движения.

Автоинспекторы и педагоги поблагодарили юных подвижников дорожной безопасности за активное участие в профилактической деятельности. По итогам слета лучшие отряды были награждены грамотами комитета образования администрации Липецкого района.

Юбилей ЮИД широко отмечается в Липецкой области. Подобный слет проводился в Краснинском районе. Многочисленные акции, посвященные круглой дате, проходят и в других муниципалитетах. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские акции, проходящие в игровой форме, – это лучший способ научить детей чему-либо. Знания правил дорожного движения, которыми школьники не только владеют, но и делятся, закрепляют в сознании полезные навыки, которые потом могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.