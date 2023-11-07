Новая зона для прогулок и отдыха появилась в Лебедяни благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Проект благоустройства Тяпкиной горы и Турецкого спуска в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Рабочие расчистили заросли на крутых склонах Дона, вдоль холма проложили прогулочную дорожку длиной более километра. Подсвечивать ее будут больше сотни светильников. Появились места для прогулок и отдыха, пирс, фотозоны, а также зона для проведения выездных регистраций и свадебных фотосессий. А с наступлением темноты Тяпкина гора и Турецкий спуск становятся по-настоящему сказочными. Практически все малые архитектурные формы имеют подсветку, а на саму гору планируется проецировать лазерное шоу, посвященное Лебедяни.

«Приятно видеть, как меняются города Липецкой области. В каждом появляется что-то своё. В случае с Лебедянью авторы проекта визуально воплотили городскую легенду, вписали ее в ландшафт», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.