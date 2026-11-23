В Добринском лицее учащиеся пообщались с женщинами интересной судьбы. Образовательная программа «Женское лидерство» появилась в нашем регионе в марте 2026 года. Её поддерживают И.Г. Артамонов, правительство области, Союз женщин России и отделение «Единой России». Она ориентирована на то, чтобы помочь активным женщинам раскрыть свои способности и вместе создавать полезные проекты, направленные на поддержку семей, работу с молодёжью или освоение новых технологий.

В актовом зале собрались лицеисты и школьники из других учреждений вместе с педагогами. Всех приветствовали председатель местного отделения Союза женщин России Галина Михайловна Демидова и начальник отдела образования Вадим Владимирович Батышкин. Обращаясь к учащимся, он подчеркнул, что быть лидером по жизни — это здорово.

— В какой бы сфере вы ни трудились, будьте лучшими всегда и везде, — сказал лидер образования Добринского округа. — И к вам сегодня на встречу пришли интересные женщины, которые многого добились, их можно ставить в пример другим.

Г.М. Демидова вручила грамоты от президента Союза женщин России Екатерины Лаховой за активную гражданскую позицию и вклад в сохранение исторической памяти, воспитание молодёжи в лучших традициях патриотизма и верности Отечеству директору лицея Татьяне Михайловне Селивановой, советнику по воспитанию из этого же заведения Алине Эдуардовне Ильиной, советнику по воспитанию из второй школы Ирине Васильевне Леонтьевой и председателю местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Татьяне Ивановне Бахтиной. А также женский лидер Добринского округа вручила подарки Т.М. Селивановой от председателя областного СЖР Веры Ивановны Урываевой, передала от неё всем большой привет и пожелала плодотворной работы.

Ведущей мероприятия была Татьяна Бахтина, обучавшаяся под патронажем В.И. Урываевой с самого первого дня по программе «Женское лидерство», а приглашёнными на встречу гостьями стали её соратницы-одногруппницы, приехавшие к нам издалека: Ирина Антонова, коммерческий директор крупного агрохолдинга ОАО «Липецкоблснаб», и Марина Седых, заведующая одного из детских садов Чаплыгинского района.

— У каждого человека есть своя история, — сказала Татьяна Бахтина, обращаясь к залу, — мы не всегда замечаем, как за привычными лицами соседей, учителей, родителей, простых тружеников скрываются удивительные судьбы. И мы, организаторы мероприятия, хотим, чтобы дети знали больше о людях, которые рядом, научились замечать в них хорошее, гордились своей малой родиной и, знакомясь с такими гостями, как сегодня, видели возможности для собственного развития и понимали: не обязательно быть знаменитым, чтоб тобой восхищались, надо быть просто человеком, ответственно относящимся к любому делу в своей жизни.

И одним из таких примеров стала Марина Михайловна Седых. Именно она рассказала собравшимся о личной жизненной истории. Учитель биологии по образованию, после вуза оказавшаяся на работе в банке, а потом вернувшаяся в любимую профессию, она детям дала понять, что не всегда диплом — это привязка к конкретной специальности. Ей в жизни повезло: вернулась туда, куда душа лежала первоначально. Примером же в выборе профессии и, вообще, по жизни для неё стала бабушка, учитель начальных классов, которая в своё время, будучи 65-летней женщиной, взвалила на себя огромный груз: забрала на воспитание шестерых ребятишек умершей дочери. Вот Мариночка была самой младшей — полуторагодовалой, а старшей исполнилось десять.

— Я не помню родной мамы, мне её заменила бабушка, — сказала Марина, — она нам никогда не читала нотации, просто день и ночь работала, так в труде и мы воспитывались, помогали ей, когда подросли. Сейчас перекладываю всё на себя: и как она, сельская женщина-учитель, с нами справлялась при огромном хозяйстве, без машинки-автомата, микроволновки, да ещё в доме с печным отоплением.

И Марина не случайно ту ситуацию спроецировала на себя: она мама восьмерых детей, причём трое из них — под опекой от её умершей старшей сестры. Младшенькой, как и Марине когда-то, тоже только полтора годика в тот трагический момент исполнилось, старшей — девять. Многодетная М.М. Седых искренне призналась, как ей было нелегко: потеряла родного человека, но та жила далеко в городе и общения тёти с детьми, как хотелось, частого не было. И, когда ребятишки попали к ним в дом, она всё-таки была для старшей девочки чужой тётей. Ей с мужем удалось им заменить родителей. После этого случая в семье Седых ещё двое детей появились на свет. Мама с папой, чтобы всех обеспечить и накормить, не только работают, но и держат огромное хозяйство на дворе: 20 бычков, чуть менее хрюшек и несчётное количество птицы. Ещё у них теплицы, огромный огород. Каждый из детей знает свои обязанности. Вместе помогают маме и при консервации заготовок.

— Держала и корову, но с моей работой это совсем нелегко, — призналась она мне уже при личном разговоре, — бурёнка — серьёзное животное, особенно после отёла: надо вовремя доить и телёнка поить, я ж живу в селе Братовка, часто с различными документами еду в Чаплыгин, муж тоже на работе. Так что были мучения и для нас, и для животного.

Марина просто рассказывала о своей жизни, дети из зала задали ей много вопросов. Их волновали и праздники с традициями в той семье, и то, как многодетной матери удаётся быть спокойной при таком количестве ребятишек, и как женщина умудряется на всех готовить… Гостья и серьёзно, и где-то с юмором отвечала. Причём подчеркнула, что даже при такой занятости они не сидят на месте, участвуют в различных соревнованиях и мероприятиях, становятся победителями и призёрами. И ещё очень важный момент прозвучал о её жизни: Марина с семейством — волонтёры областного банка еды «Русь», который считается третьим в России по объёму благотворительной помощи. У неё нет «свободного времени»: восемь детей, дом, хозяйство, огород и сад. Но раза два-три в месяц она в свой выходной день находит время, чтобы помочь нуждающимся.

— Что я делаю? — повторила она вопрос из зала. — Собираю продукты. Езжу в Липецк, в «Центр милосердия», забираю продукцию и везу её в Чаплыгин, в центр «Колыбель», — это центр защиты материнства и детства, который занимается комплексной поддержкой семей. Именно так милосердию учу своих детей — не словами, а тем, что они видят и сами делают вместе со мной. Уверена: когда мама помогает другим — это и есть самый главный урок.

В конце выступления, обращаясь к детям-зрителям, она подчеркнула, что в 13-14 лет тоже не совсем знала, кем станет в жизни, зато мечтала, чтоб вокруг было много ребятишек. Так и получилось: она мама восьмерых детей и заведующая детским садом. Главный посыл добринским школьникам от гостьи-педагога и многодетной матери — много работать, ничего в жизни не бояться и уверенно идти к своей цели. И наши учащиеся по окончании встречи могли сделать вывод, что лидер — это не только человек с высокой должностью, но и тот, кто имеет внутреннюю стойкость и готов быть опорой для других.