Во втором сезоне «Мультиспортивной детской лиги» участвуют тысяча детей. В Липецк на соревнования приезжают ребята из Добровского, Липецкого округов, Грязинского, Долгоруковского, Задонсокго районов, Ельца, Грязи, Лебедяни, Льва Толстого, Данкова, Измалково, Станового, Хлевного, а также из Москвы, Мичуринска, Нововоронежа.

Мальчики и девочки от 5 до 14 лет уже прошли три этапа Мультилиги: ГТО, дартс, шашки. Дальше их ждут городошный спорт, трейл, плавание, дуатлон, триатлон, многоборье. В этом сезоне будет разыгран Кубок среди муниципалитетов – тех, кто представит больше всего спортсменов. 8 февраля в Липецке пройдет 4 этап Мультилиги – соревнования по северной ходьбе. Мастер-классы по северной ходьбе состоятся 30 и 31 января на стадионе СК «Сокол», ул. Ушинского, 5

«Мультилига — это больше, чем спорт и соревнования. Это про единство, про то, как родители и дети находят общие интересы, как семьи знакомятся, общаются и становятся ближе друг к другу», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.