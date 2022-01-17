Прошедший год был очень насыщенным для действующей в Липецкой области с 2018-го на базе областного Центра дополнительного образования специализированной Лаборатории безопасности. При поддержке Госавтоинспекции в 2021-м яркий оранжевый автомобиль 66 раз выезжал в образовательные учреждения городов и районов.

На уроках Лаборатории безопасности побывали тысячи школьников и воспитанников детских садов. Благодаря профилактической деятельности специалистов лаборатории и автоинспекторов дети, взрослые наставники-педагоги, а также родители приняли участие в реализации регионального проекта по безопасности дорожного движения. Ребята на специальных занятиях осваивали основы законопослушного поведения на дорогах, получали развернутую информацию о первой помощи пострадавшим. Заключительное занятие прошлого года состоялось в школе №54 Липецка.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, для учащихся начальных классов была организована игра, в которой детям предоставили возможность побывать в роли разных категорий участников дорожного движения – привычном образе пешеходов и пассажиров, а также новой роли водителей автомобилей. С помощью несложного теста школьники смогли проверить скорость реакции, это важная гарантия безопасности на дороге. Активным участникам интерактивных занятий по доброй традиции вручили рабочие тетради и плакаты по ПДД.

В наступившем году обучающие занятия продолжаются. «Безопасность детей на дорогах – особая забота органов власти. Просветительские образовательные программы и акции способны научить юных жителей Липецкой области, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.