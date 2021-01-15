Благодаря недавним осадкам высота снежного покрова в Липецке превысила 10 сантиметров. Как известно, это было одним из главных условий запуска тюбинговой трассы в Молодежном парке. Поэтому уже сегодня покататься на ватрушках здесь смогут все желающие, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– Специально для посетителей мы привезли 400 тюбингов, которые подходят для катания как на снежном основании, так и на пластиковом, которое мы смонтируем в конце января, – поделился инвестор.

Работать тюбинговая трасса в Молодежном парке будет с 10.00 до 22.00. Для желающих согреться горячим чаем и перекусить рядом установили кафе, для обеспечения безопасности – павильон охраны и ограждение.

Помимо этого, здесь оборудовали подъемник-траволатор и турникеты, а также установили 25 опор освещения. Стоит отметить, что рядом с 16-метровой тюбинговой зоной обустроили бесплатную детскую горку высотой шесть метров.

Работы по строительству тюбинговой трассы стартовали в ноябре прошлого года и уже на новогодних каникулах были завершены. Однако открытию комплекса во время праздников помешали отсутствие снега и плюсовая температура.