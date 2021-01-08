Тюбинговая трасса в Молодежном сможет принять первых гостей, как только выпадет 10 сантиметров снега.

Как сообщил инвестор, в настоящий момент к открытию шестнадцатиметровой горки уже все готово. Рабочие оборудовали траволатор, смонтировали освещение и ограждение, установили павильоны касс и охраны, турникеты. Дать старт зимним забавам помешала плюсовая температура. Как только выпадет не менее 10 сантиметров снега, трассу откроют для всех желающих.

– Пока мы планируем начать катание на снежном основании, поскольку разноцветный пластик для изготовления деталей трассы придёт к концу января, – отметил инвестор.

Отметим, что бесплатная детская горка, которую отсыпали рядом с большой, уже начала свою работу. Ежедневно сюда приходят кататься десятки ребятишек.