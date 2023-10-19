Много лет неухоженной и неуютной была территория напротив Добринской центральной больницы по улице Корнева. Здесь росли могучие тополя, которые в мае — июне накрывали облаком своего назойливого пуха всю округу, в том числе и саму больницу, доставляя нешуточные огорчения людям, особенно подверженным аллергии. Огромная стая воронья, облюбовавшая тополиный массив для своего проживания, гомонила с раннего утра до ночи: складывалось впечатление, что ты находишься не в центре поселка, а на погосте. Весной вся эта огромная территория заполнялась талыми и грунтовыми водами. Ни зимой, ни летом эта площадь не использовалась никоим образом. Необустроенная, необихоженная, она производила впечатление заброшенного, забытого, никому не нужного участка…

Ситуация поменялась осенью прошлого года. Сюда заехала мощная техника: деревья спилили, пни выкорчевали.

— Конечно, без участия нашего главы Александра Николаевича Пасынкова мы бы ничего не смогли сделать, — говорит сегодня главный врач ЦРБ Лилия Игоревна Самошина. — Своих средств на проведение таких трудоемких работ у нас нет, в районном бюджете они тоже не были предусмотрены.

Однако выход был найден. Заинтересованный предприниматель из соседнего Усманского района согласился бесплатно попилить деревья (а их было более сорока) при условии, что стволы он заберет себе. Этот вариант устроил обе стороны.

Наши добринские электросети тоже принимали участие в работах на этом этапе: линия электропередачи проходит рядом, важно было не допустить ее повреждения.

— А потом очень помог Добринский сахарный завод, — продолжила рассказ Л.И. Самошина. — Все пни выкорчевали, вывезли. К этой работе подключились местный водоканал и филиал ООО «Чистый город». Николай Викторович Чижов, глава поселка, посодействовал, чтобы на очищенную территорию завезли чернозем. Не менее 250 КамАЗов грунта доставили сюда. В работе участвовали фермерские хозяйства Г.Н. Крутских, В.Н. Малыхина, Н.А. Богачева, И.П. Незнамова, П.П. Незнамова, Р.М. Ваниной, А.В. Зюзиной, Я. Кахиани, С.Б. Доля, А.Н. Дмитриева, О.Н. Брыкина. Всем — огромное спасибо!

Сейчас обустраиваемая площадка радует глаз. Разровняли горы земли, высажена большая часть декоративных кустарников и деревьев. Появилась выложенная плиткой дорожка, вдоль которой «выросли» фонари, лавочки. С наступлением дождливой погоды участок будет засеян газонной травой.

Вся территория обнесена красивым кованным ограждением.

Строительство выполняют работники ООО «Агрострой».

— Надир Гюльмамедов, руководитель этой организации, очень сходные цены выставляет нам, — с благодарностью говорит Лилия Игоревна.

Впрочем, все, кто так или иначе причастен к обустройству прибольничной территории, идут на большие уступки, когда речь заходит о расценках за выполняемые работы. К примеру, грязинский дизайнер Андрей Шипулин, готовивший проект озеленения, и вовсе выполнил свою работу бесплатно.

Постепенно приобретает нужный вид место парковки для автомобилей. 320 квадратных метров отведено под нее. 100 из них заасфальтированы подрядной организацией по установке КНС (канализационно-насосной системы) в рамках благоустройства территории после проведения ею строительных работ.

В перспективе планируется благоустроить всю территорию больничного комплекса: прилегающую не только к зданию нынешнего стационара ЦРБ, но и к зданию бывшей поликлиники.