В Липецке, на базе регионального центра спорта и туризма прошли областные соревнования по волейболу среди юношей общеобразовательных учреждений.

По словам методиста добринского ДООЦ ФК и С Олеси Ереминой, в них участвовали 12 команд. В сборную Добринского района вошли представители 4 школ: лицея №1 и школы №2 районного центра, а также ребята из п. Петровский и с. Дубовое.

— Наши парни, — рассказывает собеседница, — встречались с соперниками из Тербунского и Долгоруковского районов. Они уверенно их обыграли со счетом 2:0 и 2:1 соответственно. В матчах за выход в финал наши ребята сыграли с Липецкий районом (выиграли 2:0). А команду Воловского района победили со счетом 2:1.

В финали мы встретились с волейболистами Долгоруковского района. Но тут нас ждала неудача. Наши парни уступили со счетом 2-0. В итоге добринцы заняли 2 место. Лучшим игроком команды был признан одиннадцатиклассник школы №2 п. Добринка Роман Родионов, который был награжден специальной статуэткой.

За подготовку призеров были награждены грамотами Геннадий Николаевич Коровин (учитель физической культуры МБОУ «Лицей№1» п. Добринка) и Владимир Владимирович Кретинин (учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 п. Добринка). В подготовке ребят к соревнованиям также участвовал глава Дубовского сельского поселения и по совместительству педагог дополнительного образования МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) п. Добринка Денис Викторович Пригородов.