У добринцев – три первых места

22 апреля в большом зале Правительства Липецкой области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан».

В мероприятии приняли участие представители муниципалитетов области, в том числе заместитель главы администрации Добринского муниципального района — координатор районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Г.М. Демидова.

Добринский муниципальный район в очередной раз стал лидером среди победителей в разных номинациях. Так, ГУЗ «Добринская ЦРБ» награждена дипломом за 1 место в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации», за 2 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», за 3 место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (представитель — начальник отдела охраны труда И.А. Требунских).

Свидетельством о занесении в Книгу «Трудовая слава Липецкой области» награждены директор МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка А.В. Беляева и председатель первичной профсоюзной организации И.Е. Кулакова за 1 место в областном конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства — основа защиты социально-трудовых прав граждан» в номинации «За развитие социального партнерства и обеспечение дополнительных гарантий работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

Также лучшим коллективным договором с присуждением 1 места в организациях производственной сферы признан коллективный договор АО «Добринский сахарный завод» (представитель — заместитель генерального директора по правовым вопросам Е.А. Назаркина).

Поздравляем с заслуженными наградами победителей и призёров конкурсов!

К сведению

Конкурсы проводятся для привлечения внимания к решению социальных вопросов на уровне организаций, тиражирования лучших практик решения социальных задач, стимулирования организаций к заимствованию положительного опыта в данной области. Участники продемонстрировали, что, независимо от отрасли и размера организации, можно эффективно решать задачи, связанные с развитием производства и трудовых коллективов.