В школе с. Дубовое на протяжении девяти лет действует добровольческий отряд «Вместе». Еще молодой, но уже имеющий результаты отряд юнармейцев является инициатором патриотических мероприятий и акций, проводимых в школе.

Патриотическая работа МБОУ СОШ с. Дубовое была замечена председателем Союза ветеранов Группы Советских войск в Германии Липецкой области Н.Н. Баевым, который вручил благодарность образовательному учреждению «За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и личный вклад в развитие Всероссийского детского патриотического общественного движения «Юнармия» Липецкой области». Школа награждена медалью «75 лет группе Советских войск в Германии» за активную работу в патриотическом воспитании молодежи.

Сотрудничество с Союзом ветеранов Группы Советских войск в Германии Липецкой области продолжается и по сей день. Так, 12 октября на территории Дубовской школы была заложена «Аллея ветеранов ГСВГ».

170 саженцев сосны, предоставленные Н.Н. Баевым, были высажены членами добровольческого отряда «Вместе» совместно с ветеранами ГСВГ с. Дубовое и главой администрации сельского поселения Д.В. Пригородовым.

Волонтеры взяли шефство по уходу за аллеей. В рамках акции «Зеленое село» запланирована посадка семян сосны и липы, которые также предоставил школе Н.Н. Баев.

Весной планируется высадка на территории села саженцев туи, поэтому совместная работа МБОУ СОШ с. Дубовое с ГСВГ по патриотическому воспитанию школьников рассчитана на долгосрочный период.