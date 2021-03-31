В Октябрьском районном отделении судебных приставов г. Липецка кправления ФССП России по Липецкой области на исполнении находятся два исполнительных производства о взыскании кредитной задолженности.

У должника Б. образовалась задолженность по кредитным платежам в размере 2 млн 250 тысяч рублей. Представитель ПАО «Сбербанк», выступающий взыскателем, подал заявление на розыск имущества должника (автомобиль «Пежо»). После возбуждения разыскного дела сотрудникам Межрайонного отделения по розыску должников и их имущества УФССП России по Липецкой области понадобился всего один день на проведение исполнительно-разыскных действий, чтобы обнаружить автомобиль должника. Имущество арестовано и с помощью эвакуатора было передано торгующей организации.

Имущество другого должника, имеющего задолженность в размере 367 тысяч рублей, также было объявлено в розыск и найдено сотрудниками Управления в течение одного дня. Автомобиль «Хендай Солярис», находящийся в залоге у ПАО «Банк ВТБ», был арестован и помещен на спецстоянку.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области напоминает: чтобы не столкнуться с мерами принудительного характера, нужно вовремя позаботиться об исполнении всех долговых обязательств. Узнать о возможной задолженности поможет сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте Управления (r48.fssp.gov.ru).