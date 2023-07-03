9 человек несут службу в отделении ГИБДД ОМВД России по Добринскому району (начальник ОГИБДД, старший госинспектор ГИБДД, старший инспектор ДПС, инспектор административной практики и 6 инспекторов ДПС). Именно на их плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Несмотря на все обращения к водителям и пешеходам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения, регулярные рейды по выявлению различных нарушений, проводимые акции, беседы в школах, статистика, связанная с аварийностью на дорогах Добринского района, мягко говоря, не радует.

— За 6 месяцев текущего года, — говорит начальник ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району, майор полиции Александр Ногтев, — на дорогах района было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, в них обошлось без погибших, но вот рост их числа по сравнению с 2022 годом почти вдвое (в 2022 году было 6 ДТП) вызывает тревогу. С 9 до 12 возросло и число пострадавших.

По словам главного дорожного полицейского района, основная причина аварий — нарушение ПДД, а именно выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима.

В этом году допущен рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (с 1 в 2022 году до 4 в текущем). Столько же подростков пострадало в авариях.

Несмотря на свой профессиональный праздник, некоторые сотрудники ГИБДД встретят его на работе. Ведь у этой службы не бывает выходных.