В период 27 по 29 марта в одном из сел Тербунского района неизвестные с неогороженной территории колхозно-фермерского хозяйства совершили кражу 7 аккумуляторных батарей.

Ущерб потерпевший оценил в 60 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России “Тербунский” установили подозреваемых в совершении кражи – двое неработающих жителей Тербунского района, 21 года.

Похищенное изъято и возвращено руководителю КФХ.

Возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.