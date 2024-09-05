К кадетам гимназии с. Ольговка прикрепили куратора из области. 4 сентября в гости к кадетскому классу приехал подполковник внутренней службы Емельяненко Александр Юрьевич, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области (по антикризисному управлению). Об этом рассказывает паблик МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка.

Александр Юрьевич обсудил с ребятами правила безопасного поведения в повседневной жизни и действия в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций (в случае пожара, обнаружения БПЛА, правила безопасности в сети Интернет).

В конце беседы рассказал о своей работе, проинформировал семиклассников, где можно получить соответствующее образование.

— Мальчишки и девчонки задали интересующие их вопросы. Такие встречи, на которых получаешь ответы на свои насущные вопросы, очень нужны, – считает кадет Жариков Иван.

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