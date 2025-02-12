Госдума приняла закон о введении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Новация разработана на основе предложений Банка России и вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

По новому закону получить деньги по кредиту и займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет через 4 часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства будут перечислены через 48 часов.

Период охлаждения не будет действовать, например, на кредиты и займы до 50 тысяч рублей, на образовательные кредиты с участием государства и на автокредиты в случае, если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров. Кроме того, покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии человека в магазине или организации.

«Новый закон поможет в борьбе с кредитным мошенничеством. Банки будут обязаны проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием мошенников, он должен будет предупредить об этом заемщика и дать ему время на размышление. Если банк выдаст гражданину кредит с нарушением антимошеннических норм, он будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам», – разъясняет управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций. МФО будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора. Для этого микрофинансовые организации с 1 марта 2026 года получат доступ к сведениям из этой базы.

Кроме того, обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй будет ускорен практически до онлайн-режима. Это важно для того, чтобы человек под влиянием мошенников не мог взять кредиты и займы в разных банках и МФО. Данное положение заработает с 31 декабря 2026 года.