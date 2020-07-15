У липчанина из автомобиля украли видеорегистратор. Полиция отказывалась возбуждать уголовное дело

Житель г. Липецка обратился в полицию с заявлением о хищении из автомобиля видеорегистратора.

Заявитель сообщил, что припарковал автомобиль около дома, а на следующий день обнаружил разбитое стекло и пропажу имущества, которое оценил по совету прибывшего на место происшествия полицейского в 2 тысячи рублей.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано в связи с отсутствием события преступления.

Принятое решение было мотивировано тем, что кража совершена на сумму менее 2500 рублей, с которой наступает уголовная ответственность.

Опрошенный в ходе прокурорской проверки потерпевший пояснил, что видеорегистратор приобретал за 6 999 рублей. В настоящее время оценивает его в 5000 рублей.

Полученные сведения явились основанием для отмены процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

По результатам дополнительной доследственной проверки по указанному фату возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Защита прав граждан на доступ к правосудию – одно из значимых направлений прокурорского надзора в сфере уголовного судопроизводства. В рамках надзора за соблюдением законности в сфере учетнорегистрационной дисциплины прокуратура области уделяется большое внимание выявлению укрытых от учета преступлений.

В ходе проверок соблюдения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях с начала года выявлено более 350 укрытых от учета и регистрации преступлений.

Основным способом укрытия преступлений от учета является принятие незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, принятых в т.ч. в результате искажения сведений о сумме причиненного заявителям ущерба, пояснили в прокуратуре Липецкой области.